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Замглавы отдела иркутского главка СКР задержан по подозрению в коррупции

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Москва. Сибирские новости - Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области и оперуполномоченный отдела полиции задержаны по подозрению в коррупции. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Работали сотрудники отдела собственной безопасности СК из Москвы", - сказал собеседник агентства. Имена задержанных источник не назвал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области ТАСС сообщили, что подозрения в причастности оперуполномоченного отдела полиции к совершению коррупционного преступления действительно есть. "Если информация найдет подтверждение, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили ТАСС в полиции.

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2017-07-28 12:22:17




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