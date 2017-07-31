В Боханском районе уничтожат 45 га дикорастущей конопли 09:00 - Боханский район. Сибирские новости - В ходе реализации областной программы «Комплексные меры профилактики …

Улицу Челябинскую в Иркутске закончат ремонтировать до 4 августа 09:07 - Иркутск. Сибирские новости - Ремонт проезжей части улицы Челябинской и прилегающей территории будет завершен …

Следственный отдел Тулуна возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка 11:01 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Тулуну регионального СУ СКР возбудил уголовное дело …

В Усть-Куте задержан подозреваемый в убийстве годичной давности 11:05 - Иркутск. Сибирские новости - В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в тесном межведомственном …

Иркутян приглашают на бесплатные курсы по проекту «Старость в радость» 11:25 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации проекта «Старость в радость» начинается …

В Иркутске пройдет благотворительный марафон «Дорогами добра» 11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Благотворительный марафон «Дорогами добра» по сбору детей в …

Автодорогу Тайшет - Чуна - Братск сдадут в эксплуатацию в ноябре 11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Завершается строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск. Участок …

Суд обязал в трехмесячный срок вернуть первозданный облик фасаду бывшего кафе "Снежинка" в Иркутске 12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Весной этого года Кировский районный суд Иркутска своим решением обязал …

Заметки на полях

В Иркутской области во вторник ожидаются дожди Иркутск. Сибирские новости - В иркутской области во вторник ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, в северных районах местами ливневые дожди, утром при прояснении туман.

Эксклюзив

Морихиро Ивата: "Балет и Россия - две неотъемлемые части моей души" Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.

Медиарейтинг инновационной активности предприятий Иркутской области Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.

Обзоры рынков

Вакансия директора по персоналу с зарплатой от 180 тыс. рублей стала самым дорогим предложением июля Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в июле 2017 года в Иркутске, и составил Топ-10 самых дорогих предложений.

Актуально

Внедорожнику Нива - 40 лет! Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!

В Братске с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ по произведениям Корнея Чуковского 11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.

Пресс-релиз

«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства На встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Глава кабинета министров поддержал инициативу.

РУСАЛ объявляет операционные результаты второго квартала 2017 года ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании во втором квартале 2017 года.