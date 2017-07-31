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В Боханском районе уничтожат 45 га дикорастущей конопли

Фото: УФСКН по ИО
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Боханский район. Сибирские новости - В ходе реализации областной программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на территории Боханского района уничтожат 45 га дикорастущей конопли.

Антинаркотическая комиссия района провела проверку земель, зараженных коноплей. Так, в МО «Казачье» и «Середкино» было выявлено 6 га сорняка, по 5 га в «Хохорске» и «Укыр», 4,5 га в «Александровском». Меньше всего - в «Новая Ида» и «Бохан» - по 0,8 га и 0,4 га соответственно.

Для уничтожения 45 га конопли из минсельхоза области получено 220 литров гербицидов «Факел ВР».

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2017-07-31 09:00:41




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