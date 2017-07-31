Улицу Челябинскую в Иркутске закончат ремонтировать до 4 августа

Иркутск. Сибирские новости - Ремонт проезжей части улицы Челябинской и прилегающей территории будет завершен до 4 августа. Об этом мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил директор МУПа «ИркутскАвтодор» Михаил Чайковский в ходе рабочего выезда по проверке качества выполненных работ.



Участок благоустройства включает пересечение с улицей Марии Цукановой до Челябинского переулка. В минувшие выходные там уложили первый слой асфальта, было организовано водоотведение. Сейчас ведется укладка второго слоя и обустройство тротуаров. По словам руководителя муниципального предприятия, жители Иркутска неоднократно обращались с просьбой привести гравийную дорогу в порядок. В этом году по поручению мэра города этот проблемный участок был включен в перечень ремонта по проекту «Безопасные и качественные дороги».



Также во время рабочего выезда был проверен ход дорожных работ на Маратовской развязке, по улице Рабочего Штаба и на объездной дороге в Ново-Ленино. Напомним, что мэрией Иркутска совместно с общественниками проводятся регулярные проверки качества ремонта. Замечания со стороны горожан учитываются при приемке готовых работ. Так, подрядчикам пришлось переделывать за свой счет асфальтовое покрытие на участке объездной дороги в Ново-Ленино. На сегодня работы там завершены на 90%.



Как отметил мэр города Д. Бердников, такой контроль со стороны общественности способствует улучшению качества проводимого ремонта. По словам председателя правления ассоциации «Союз автомобилистов Сибири» Алексея Шабанова за последние два года подрядчики стали более ответственно подходить к своей работе: "Это важно, когда есть взаимопонимание между администрацией, общественностью и подрядчиками. Потому что в итоге мы получаем более качественные дороги".



Совместные проверки будут продолжаться до окончания сезона строительных работ. Свои замечания и пожелания по поводу качества ремонта иркутяне также могут отправлять в специальную группу «Народный контроль» посредством мессенджера Telegram. Все заявки оперативно отрабатываются специалистами.



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2017-07-31 09:07:49