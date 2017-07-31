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Следственный отдел Тулуна возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Тулуну регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица), по факту безвестного исчезновения 3-летнего мальчика в районе пляжа Озерный г. Тулуна.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в субботу 29 июля поздно вечером в отдел полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении мальчика, который находился на отдыхе вместе со своей семьей. Следователями установлено, что в субботний вечер компания из трех семей вместе с детьми отдыхала на берегу водоема (бывшего карьера) в черте города Тулун. В период времени с 21:00 до 22:00 отдыхающие начали запускать фейерверки. Спустя несколько минут, обнаружили, что трехлетний сын одной из семей пропал. До настоящего времени местоположение малолетнего не установлено.

Известно, что семья, в которой воспитывается мальчик благополучная, полная, на учете в ПДН не состоит.
На месте происшествия работают следователи, спасатели и сотрудники полиции, активно ведутся поисковые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-07-31 11:01:12




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