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В Усть-Куте задержан подозреваемый в убийстве годичной давности

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Иркутск. Сибирские новости - В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в тесном межведомственном взаимодействии следователей, сотрудников полиции и бойцов Росгвардии установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В сентябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины.

Накануне правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний местный житель, нигде не работающий, ранее уже отбывавший наказание за убийство. Злоумышленник пояснил следователям, что преступление совершил на почве личных неприязненных отношений, причинив многочисленные телесные повреждения потерпевшему. Затем подозреваемый сжег его тело в бочке с целью сокрыть следы преступления.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения - арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-07-31 11:05:23




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