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Суд обязал в трехмесячный срок вернуть первозданный облик фасаду бывшего кафе "Снежинка" в Иркутске
12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Весной этого года Кировский районный суд Иркутска своим решением обязал …
Региональная приемная лидера «Единой России» следит за решением проблем обманутых дольщиков
12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая …
Новое шестиэтажное здание детской поликлиники построят в Правобережном округе Иркутска
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Новое здание детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы …
Автодорогу Тайшет - Чуна - Братск сдадут в эксплуатацию в ноябре
11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Завершается строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск. Участок …
В Иркутске пройдет благотворительный марафон «Дорогами добра»
11:32 - Иркутск. Сибирские новости - Благотворительный марафон «Дорогами добра» по сбору детей в …
Иркутян приглашают на бесплатные курсы по проекту «Старость в радость»
11:25 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации проекта «Старость в радость» начинается …
В Усть-Куте задержан подозреваемый в убийстве годичной давности
11:05 - Иркутск. Сибирские новости - В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в тесном межведомственном …
Следственный отдел Тулуна возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка
11:01 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Тулуну регионального СУ СКР возбудил уголовное дело …
Улицу Челябинскую в Иркутске закончат ремонтировать до 4 августа
09:07 - Иркутск. Сибирские новости - Ремонт проезжей части улицы Челябинской и прилегающей территории будет завершен …
В Боханском районе уничтожат 45 га дикорастущей конопли
09:00 - Боханский район. Сибирские новости - В ходе реализации областной программы «Комплексные меры профилактики …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В иркутской области во вторник ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, в северных районах местами ливневые дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в июле 2017 года в Иркутске, и составил Топ-10 самых дорогих предложений.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
На встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Глава кабинета министров поддержал инициативу.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании во втором квартале 2017 года.
ВТБ предоставил ГК «Друза», одному из крупнейших золотодобывающих предприятий Иркутской области, финансирование на сумму 800 млн рублей. Заемные средства предназначены на инвестиционные цели, а также обеспечение текущей деятельности.