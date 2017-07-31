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Иркутян приглашают на бесплатные курсы по проекту «Старость в радость»

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках реализации проекта «Старость в радость» начинается запись иркутян в возрасте от 55 лет на бесплатные курсы по различным направлениям.

Старшему поколению предлагают курсы по повышению компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн», по изучению иностранных языков «Бабушка - полиглот», по йоге и оздоровительной гимнастике «Бабушка - фитнес».

Также узнать об основах стиля, правильном питании и уходу за собой можно будет на уроках «Бабушка - гламур», освоить вальс и старинные танцы - в рамках проекта «Танцующий город», пройти совместное обучение с молодежью игре в шашки и шахматы по программе «Дедушки и внуки».

Запись на курсы будет проходить 1, 2 и 3 августа по адресу: улица Марата, 14, кабинеты 108 и 110 с 9:00 до 18:00. Обязательное условие - прописка на территории города Иркутске.

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2017-07-31 11:25:42




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