В Иркутске пройдет благотворительный марафон «Дорогами добра»

Иркутск. Сибирские новости - Благотворительный марафон «Дорогами добра» по сбору детей в школу проводится в поддержку многодетных и неполных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе имеющих детей с ограниченными возможностями. Собранные средства направят на приобретение школьных принадлежностей, канцелярских товаров, одежды к началу нового учебного года. Акция проводится по инициативе общественных организаций при поддержке администрации комитета по управлению Октябрьским округом. В ней примут участие представители малого бизнеса, профессиональные коллективы, индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба городской администрации.



В рамках марафона планируется проведение фестиваля-ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества с участием иркутских мастеров, выступления творческих коллективов Иркутска, показательные выступления общественно-патриотической организации «Первый герой». Во время мероприятий будут работать аттракционы виртуальной реальности «Капсула времени» и «Счастливая монета». Кроме этого, участники акции организуют сбор канцелярских товаров для школьников. Желающие могут принести в лавку «С миру по нитке, линейке, тетрадке» пеналы, ручки, карандаши, фломастеры, тетради, кисти, краски, альбомы для рисования, цветную бумагу.



Благотворительный марафон «Дорогами добра» будет проходить 5 и 6 августа, а также 12 и 13 августа с 14:00 до 18:00 на территории 130-го квартала, по адресу: ул. 3 Июля, 5 - «Круглая площадь желаний». Приглашаются все желающие.



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2017-07-31 11:32:59