Автодорогу Тайшет - Чуна - Братск сдадут в эксплуатацию в ноябре

Иркутск. Сибирские новости - Завершается строительство автомобильной дороги Тайшет - Чуна - Братск. Участок строящейся дороги в Чунском районе во время своего визита в территорию посетили вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова совместно с заместителем мэра района Николаем Смолиным и директором Чунского филиала «Дорожной службы» Александром Шуриновым. В рамках парламентского контроля депутат оценила ход строительных работ.



В настоящее время строители укладывают так называемую «дорожную одежду» на поверхность трассы, укрепляют откосы, кюветы. Полным ходом идет возведение виадука через железнодорожные пути. После введения трассы в эксплуатацию путь от Тайшета до Братска сократится примерно на 280 км, сообщает пресс-служба ЗС. Дорога будет сдана уже в ноябре. Вместе с тем, отметила Н. Дикусарова, предстоит решить еще несколько задач, в частности, привести в нормативное состояние дорогу от Чуны до Тайшета. Необходим также и капитальный ремонт, а где-то строительство мостов на этой дороге. В границах Тайшетского района завершается строительство моста через реку Ерчем. Кроме этого, нужно решить вопрос о завершении формирования проезда к поселку Чукша с трассы Чуна - Братск, спроектировать и построить участок дороги, который обеспечит выход новой автодороги на федеральную трассу в Тайшетском районе.



«Свое видение решения этих проблемных вопросов обозначила и администрация Чунского района, они также принимают активное участие в решении этих задач. По выходу на федеральную трассу мы работаем с администрацией Тайшетского района. Необходимо, не оставляя на потом, решить все вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию новой автодороги. Сейчас мы работаем с министерством строительства над выделением дополнительных средств на содержание дороги между Чуной и Тайшетом на этот год. На этом участке дороги прямо сейчас надо проводить дополнительные работы, чтобы подготовить ее к увеличению транспортного потока после ввода в эксплуатацию новой автодороги. В следующем году эта работа так же будет продолжена», - отметила вице-спикер областного правительства. Эти и другие вопросы планируется рассмотреть на инициированном депутатом совещании с заместителем председателя правительства региона Русланом Болотовым.



Напомним, в июле 2016 года сообщалось, что открытие автодороги Тайшет - Чуна - Братск (подрядчик ОАО «Дорожная служба Иркутской области») запланировано на октябрь 2017 года. Строительство дороги начали более 30 лет назад. Недостроенным остался центральный участок длиной 53 км. Его возведение было возобновлено в 2014 году рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». В июле 2016 года шли работы на последнем 38-километровом участка дороги. Стоимость его прокладки тогда составляла 2,76 млрд руб., в том числе 1,5 млрд руб. - из федерального бюджета.



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2017-07-31 11:40:18