Новое шестиэтажное здание детской поликлиники построят в Правобережном округе Иркутска

Иркутск. Сибирские новости - Новое здание детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 9 будет построено в столице региона. В настоящее время проводятся подготовительные работы: демонтируют старое здание, обустраивают строительную площадку, организовывают подъездные пути. До недавнего времени детская поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 9 располагалась в приспособленном здании, которое до 1966 года использовалось в качестве жилого дома.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, новое шестиэтажное здание детской поликлиники будет иметь общую площадь 8,8 тыс. кв. м. Спроектировано оно с учетом доступности для маломобильных групп детского населения. На строительно-монтажные работы в региональном бюджете в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» до 2019 года предусмотрено чуть более 530 млн руб. Также будет рассматриваться вопрос о выделении средств для обеспечения материально-технической базы учреждения.



Планируется, что в детской поликлинике будут располагаться педиатрическое, консультативно-диагностическое, стоматологическое отделения, отделения лучевой диагностики, восстановительного лечения.



Последнее включит в себя физиотерапевтические кабинеты, бассейны для детей разных возрастных групп, душевой зал, гидромассажные кабины, кабинет спелеотерапии, соляную шахту, залы для занятий лечебной физкультурой, тренажерные залы.



«Структура отделения восстановительного лечения позволит оказывать крайне востребованную реабилитационную помощь не только детям с патологией органов дыхания, опорно-двигательной системы, прикрепленным к поликлинике, но и детям всего Иркутска. В отделении лучевой диагностики, наряду с рентгенологическими кабинетами, будут организованы кабинеты компьютерной томографии», - отмечается в сообщении.



Детская поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 9 оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь маленьким пациентам Правобережного округа, проживающим в микрорайонах Зеленый, Топкинский, Лесной, предместьях Марата, Радищева, поселках Искра, Падь, Топка, Зверохозяйство общей численностью 11,5 тыс. человек. Также в районе обслуживания поликлиники находятся семь детских садов, пять общеобразовательных школ, пять коррекционных школ, профессиональный лицей.



Строительство нового здания детской поликлиники позволит оказывать медицинскую помощь в современных условиях в соответствии с действующими санитарными правилами, а также улучшить доступность и качество оказания лечебно-профилактической помощи. В настоящее время медицинская помощь пациентам, прикрепленным к детской поликлинике, оказывается в других помещениях Иркутской городской клинической больницы № 9 с учетом соблюдения нормативных требований. Для удобства больных в кабинетах учреждения предварительно выполнен косметический ремонт, разработана маршрутизация пациентов.



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2017-07-31 11:48:51