Региональная приемная лидера «Единой России» следит за решением проблем обманутых дольщиков

Иркутск. Сибирские новости - Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева ведет мониторинг процесса решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков долевого строительства жилья. Такое решение принято по итогам рабочей встречи 26 июля председателя комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева с обманутыми дольщиками.



Иркутская региональная общественная приемная принимает информацию от пострадавших по телефону 34-38-12, 24-02-73 или по телефону «горячей линии» 624-677. Направить письменное обращение можно по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, д.20, по электронной почте op.r38@edinros.ru, а также заполнить бланк обращения на сайте http://rop38.ru либо обратиться на страницах приемной в Фейсбуке и Одноклассниках.



«Для решения проблемы обманутых, пострадавших дольщиков Службой государственного строительного надзора Иркутской области разработан индивидуальный план-мероприятий («дорожные карты») для каждого объекта, способствующий завершению их строительства», - сообщает пресс-служба общественной приемной. По данным на конец июля 2017 года, на сайте Службы размещены дорожные карты по 15 объектам незавершенного строительства, часть работы по которым не исполнена в срок.



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2017-07-31 12:08:37