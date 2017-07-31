Суд обязал в трехмесячный срок вернуть первозданный облик фасаду бывшего кафе "Снежинка" в Иркутске

Иркутск. Сибирские новости - Весной этого года Кировский районный суд Иркутска своим решением обязал нового собственника помещения бывшего кафе «Снежинка» восстановить измененный фасад жилого дома. На минувшей неделе суд вынес ряд судебных актов по этому делу, в том числе установил трехмесячный срок на возврат фасаду здания первозданного облика. Однако ответчик - ООО «Сибирь-Риэл Истейт Девелопмент» - хотел бы растянуть работы хотя бы на год. Об этом "Сибирским новостям" сообщили в юридической компании ВС Консалт, которая представляет интересы истцов.



В подкрепление своей позиции ответчик предоставил письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, в котором указано, что "общий срок реализации проекта по реставрации архитектурных элементов объекта может составлять 12 месяцев".



Примечательно, что в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, сам ответчик настоятельно доказывал, что здание № 2 по улице Литвинова (в котором располагалось кафе) не относится к числу объектов культурного наследия. При этом основные работы по изменению фасада, которые многие иркутяне назвали «разрушительными», заняли буквально несколько суток.



В судебном заседании на прошлой неделе суд принял сторону истцов и установил срок для исполнения решения продолжительностью не 12, а 3 месяца.



Компания ВС Консалт, предвидя возможное недобросовестное поведение сторон спора, еще до вступления в законную силу решения суда, обязывающего ответчика восстановить фасад здания, обратилась от лица жителей в суд с новым иском, который предусматривает обязанность ответчика уплатить штраф в случае игнорирования судебного акта. Указанный штраф (астрент) взыскивается в пользу каждого из истцов за каждый день просрочки, делая неисполнение решения суда невыгодным.



Напомним, летом 2016 года помещение на первом этаже жилого дома, расположенного на перекрестке Литвинова и Карла Маркса, сменило собственника. Новый владелец пожелал закрыть много лет существовавшее кафе «Снежинка» и на его месте открыл еще одну кофейню Coffeeshop. Во время работ по переоборудованию помещения изменился не только интерьер бывшей «Снежинки», но и фасад здания: витринные окна, выходящие на улицу Карла Маркса, лишились внешних подоконников и сопутствующих декоративных элементов, а в угловой стене (напротив памятника туристу) новый владелец удлинил окна почти вдвое относительно их изначальной высоты. По свидетельству жильцов дома, никакие работы по изменению фасада не были согласованы с ними как с собственниками общедомового имущества. Переговоры с новым владельцем помещения результатов не принесли. Инициативная группа жильцов подала коллективный иск в суд по признанию изменения фасада здания незаконным с требованием вернуть ему первозданный вид. Интересы жильцов на безвозмездной основе представляет юридическое бюро ВС Консалт.



Ссылки по теме:



2017-07-31 12:12:32