Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 01.08.2017, 09:52
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.06 (+60.06)
EUR 70.46 (+70.46)
10 CNY 89.26 (+89.26)
Информер праздники сегодня

Ведущие японские онкологи поделятся опытом с иркутскими коллегами

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Ведущие японские врачи поделятся опытом в использовании новейших технологий ультразвуковой и эндоскопической диагностики при выявлении и лечении злокачественных новообразований с иркутскими врачами. Обмен опытом пройдет в рамках ежегодный семинара «Японская школа онкологии».

Проведут семинар японские специалисты из Национального Онкологического Центра Токио Ичиро Ода и Ясунори Мидзугучи, а также известный российский специалист - представитель Московской городской онкологической больницы № 62 Владимир Капустин.

В программе «Японской школы онкологии» запланированы несколько лекций, посвященных роли радиологических исследований в диагностике и определению тактики лечения онкологических больных на основе опыта Национального онкологического центра Токио и последних рекомендаций общества ультразвуковых диагностов Японии. Кроме того, в рамках семинара состоятся мастер-классы с видеотрансляцией из операционных; участники семинара смогут обменяться своими мнениями в ходе работы дискуссионного клуба «УЗИ + эндоскопия = ЭндоУЗИ».

Встреча пройдет со 2 по 4 августа.

Организаторами семинара являются Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока, министерство здравоохранения Иркутской области, Ассоциация онкологов и радиологов Иркутской области, Областной онкологический диспансер, кафедра онкологии Иркутской государственной академии последипломного образования, кафедра онкологии и лучевой терапии Иркутского государственного медицинского университета.

Ссылки по теме:

2017-08-01 08:10:22




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!