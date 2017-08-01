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В Мегете благоустроят Аллею любви

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Ангарск. Сибирские новости - В рамках заключенного муниципального контракта на Аллее любви в Мегете отремонтируют малые архитектурные формы на 400 тыс. руб.

Привести в порядок единственную в поселке парковую зону поручил начальнику отдела по Мегетской территории Евгению Хорошилову мэр Сергей Петров во время рабочей поездки в населенный пункт в конце июня.

В настоящее время на аллее ведутся работы по ремонту пострадавших от действий вандалов малых архитектурных форм, в том числе детской площадки, расположенной в парковой зоне, скамеек и урн. В августе там установят еще одну большую детскую площадку и произведут обрезку деревьев и кустарников.

В следующем году в планах восстановить освещение. Также решается вопрос с патрулированием зоны отдыха экипажами ГБР охранного предприятия «Антарис» в рамках социального партнерства.

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2017-08-01 08:15:55




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