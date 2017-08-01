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В Нижнеилимском районе учреждения образования капитально отремонтируют на 137 млн рублей
09:52 - Нижнеилимский район. Сибирские новости - По программе Иркутской области «Развитие образования» …
Иркутянин Антон Цицарев взял золото на VIII летней спартакиаде учащихся России 2017
09:42 - Иркутск. Сибирские новости - Воспитанник дворца спорта «Юность» Иркутска Антон Цицарев завоевал …
Пропавший в Тулуне трехлетний мальчик найден мертвым
09:39 - Иркутск. Сибирские новости - Пропавший в Тулуне трехлетний мальчик найден мертвым. Его тело было поднято …
Ремонт дорог до садоводств в Усолье-Сибирском перенесен на неопределенный срок
09:38 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - Ремонт дорог до садоводств «Бодрость», «Березка» …
Сторонники «Единой России» проверяют готовность школ к учебному году
09:28 - Москва. Сибирские новости - Сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии «Единая …
В Иркутской области без тушения остаются 20 лесных пожаров в труднодоступной местностисократилась на 2 тыс. га
09:11 - Иркутск. Сибирские новости - По сравнению с 30 июля в минувшие сутки количество природных пожаров на …
«Фармасинтез» на девять лет арендовал земельный участок в Усолье-Сибирском
08:57 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском местные власти предоставили в аренду АО «Фармасинтез» …
Паромы на Ольхон в ближайшие дни будут курсировать круглосуточно
08:44 - Иркутск. Сибирские новости - В ближайшие дни в Ольхонском районе паромы должны курсировать круглосуточно. …
Жители Байкальска пожаловались Путину на бездействие региональных властей в вопросе теплоснабжения города
08:38 - Байкальск. Сибирские новости - В Байкальске 1 августа состоялся пикет против бездействия региональных …
В Мегете благоустроят Аллею любви
08:15 - Ангарск. Сибирские новости - В рамках заключенного муниципального контракта на Аллее любви в Мегете отремонтируют …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в июле 2017 года в Иркутске, и составил Топ-10 самых дорогих предложений.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
На встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Глава кабинета министров поддержал инициативу.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании во втором квартале 2017 года.
ВТБ предоставил ГК «Друза», одному из крупнейших золотодобывающих предприятий Иркутской области, финансирование на сумму 800 млн рублей. Заемные средства предназначены на инвестиционные цели, а также обеспечение текущей деятельности.