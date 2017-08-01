Жители Байкальска пожаловались Путину на бездействие региональных властей в вопросе теплоснабжения города

Байкальск. Сибирские новости - В Байкальске 1 августа состоялся пикет против бездействия региональных властей и лично губернатора Иркутской области Сергея Левченко в решении вопросов теплоснабжения Байкальска. Жители города и работники ТЭЦ обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лично вмешаться в эту проблему. В мероприятии участвовали порядка 300 человек, собрано 200 подписей. Организатором митинга выступил член КПРФ Федор Ларченко.



По словам протестующих, уже два года с момента прихода в должность С. Левченко проблемы Байкальска игнорируются. Городская ТЭЦ, доставшаяся администрации от закрывшегося БЦБК, полностью исчерпала свой ресурс. Еще в 2014 году было принято решение, что в Байкальске будет построен новый теплоисточник. Федеральные деньги в сумме 2,1 млрд руб. были заложены в госпрограмму «Охрана окружающей среды», но до сих пор правительство Иркутской области так и не решило вопрос: котельная какого типа будет построена.



Отмечается, что согласно подписанному документу между правительством РФ и руководством Иркутской области до момента ввода в эксплуатацию нового теплоисточника обязанности по финансированию ремонта устаревшего оборудования и поставок угля берет на себя региональное министерство, а местные власти обязуются поддерживать старую ТЭЦ в рабочем состоянии.



По оценкам специалистов, ресурс бывшей ТЭЦ БЦБК истекает в 2018 году, но о начале строительства новой до сих пор никто ничего не слышал. В самом городе ситуация усугубляется отсутствием уже второе лето подряд горячей воды. Причина - недопоставки угля.



По чьей вине подобное безобразие происходит, хорошо видно не только с плакатов протестующих, но и следует из достаточно резкого по тону письма на имя главы государства. Работники предприятия, представители совета ветеранов и общественности напрямую в бездействии обвиняют губернатора области С. Левченко. Как отметил глава города Василий Темгеневский, он полностью солидарен с горожанами. «Администрация за эти годы сделала все от нее зависящее, чтобы в Байкальске не был сорван ни один отопительный сезон. Но сегодня ситуация критическая, но все наши обращения в областные структуры и министерства остаются без ответа», - заявил он.



«Все в городе озлоблены сложившейся обстановкой, еще чуть-чуть и люди выйдут на баррикады, потому что нет сил терпеть подобное наплевательское отношение со стороны руководства области. Не раз мы приглашали губернатора С.Г. Левченко приехать в Байкальск и встретиться с нами, обсудить все наши проблемы. Но он если и приезжал, то встречался со своим немногочисленным активом. Большинство же жителей о его приезде и вовсе не знали.

Представители губернатора, приезжающие в Байкальск, пытаются нам доказать, что Иркутская область под управлением Левченко живет хорошо, но мы здесь, в Байкальске, этого не замечаем и вряд ли заметим, пока из наших кранов не побежит горячая вода. Уважаемый Владимир Владимирович! Мы устали от пустых обещаний губернатора Иркутской области С.Г. Левченко, от его намеренного отстранения от решения наших насущных проблем и откровенного бездействия. Как показывает время, обращаться к нему смысла нет, поэтому нам остается надеяться только на Вас, что Вы сможете помочь нам!», - говорится в письме президенту.



Напомним, заместитель министра энергетики России Андрей Черезов заявил о критической ситуации с подготовкой ТЭЦ Байкальска к зиме. Он сообщил, что руководство ТЭЦ и правительство Иркутской области не выполняют нормативы запаса топлива на станции. Фактически в настоящее время запасы не позволяют функционировать теплоисточнику.



Кроме того, сообщил замминистра, вопрос по выбору типа замещающего теплоисточника на региональном уровне не решается. Поручение, выданное правительством РФ в 2014 году ГК «Внешэкономбанку», ООО «ВЭБ инжиниринг» и правительству Иркутской области по разработке проектно-сметной документации, до настоящего момента не выполнено.



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2017-08-01 08:38:58