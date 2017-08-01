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Паромы на Ольхон в ближайшие дни будут курсировать круглосуточно

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Иркутск. Сибирские новости - В ближайшие дни в Ольхонском районе паромы должны курсировать круглосуточно. Об этом заявил зампред правительства Иркутской области Руслан Болотов.

"Бригады, обслуживающие паромы, по технике безопасности не могут работать круглосуточно. Поэтому мы проработали вопрос привлечения дополнительных сил. Таким образом, в минувшую ночь для ликвидации очереди из автотранспортных средств на подъездах к паромной переправе «Сахюрта - Ольхон» подрядной организацией ПАО «ВСРП» была организована круглосуточная работа паромов «Дорожник» и «Ольхонские Ворота»", - сказал Р. Болотов.

Сейчас специалисты работают посменно. За сутки каждый паром совершил по 25 рейсов, из них по семь - в ночное время.

Напомним, 29 июля на паромной переправе «Сахюрта - Ольхон» в Ольхонском районе произошла поломка одного из двух двигателей нового парома «Семен Батагаев» - вышла из строя электронная система управления двигателем. Гарантийные ремонтные работы парома по информации ПАО «ВСРП» должны быть завершены 2 августа.

По информации и.о. мэра Ольхонского района Анатолия Брагина, по состоянию на утро 1 августа очередь на паром в сторону материка составляла 126 машин.

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2017-08-01 08:44:20




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