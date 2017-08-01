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«Фармасинтез» на девять лет арендовал земельный участок в Усолье-Сибирском

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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском местные власти предоставили в аренду АО «Фармасинтез» земельный участок площадью около 130 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Земельный участок находится в промышленной зоне города и подходит по целевому назначению для строительства объектов фармацевтической промышленности. Договор аренды будет действовать в течение девяти лет.

Напомним, в июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума АО «Фармасинтез» заявило о планах по строительству на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» одного из крупнейших фармацевтических заводов в России.

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2017-08-01 08:57:34




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