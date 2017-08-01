В Иркутской области без тушения остаются 20 лесных пожаров в труднодоступной местностисократилась на 2 тыс. га
Иркутск. Сибирские новости - По сравнению с 30 июля в минувшие сутки количество природных пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области сократилось на семь, площади уменьшились на 2,242 тыс. га. 31 июля ликвидировано 13 очагов на общей площади 870,5 га, покрытых лесом, и 2,238 тыс. га редколесья: пять - в Усть-Илимском районе, по два - в Киренском, Катангском и Усть-Кутском районах, по одному в Качугском и Казачинско-Ленском районах. В локализованном состоянии на утро текущих суток перешло три очага на площади 154 га, покрытых лесом, и 165 га не лесной территории: два в Киренском и один Катангском районе.
Действующими оставалось пять пожаров: по два - в Киренском и Нижнеилимском районах, один - в Качугском районе. Общая площадь этих возгораний составляла 159 га, покрытых лесом, и 165 га не лесной территории.
В зоне постоянного космического наблюдения находится 21 пожар: в Катангском районе - 10, в Мамско-Чуйском - четыре, в Бодайбинском и Киренском - по три. Общая площадь этих возгораний составляла 6,945 тыс. лесных гектара и 24,833 тыс. не лесных гектара. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Для тушения лесных пожаров 31 июля было задействовано 234 человека, в том числе 113 пожарных-десантников, а также 55 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки вели два легкомоторных самолета CESSNA-172, которые пробыли в небе в общей сложности 5 часов 10 минут.
Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 942 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложено 1,076 тыс. штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 13,309 млн руб.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный V класс пожарной опасности прогнозируется в Бодайбинском, Усть-Илимском, Жигаловском, Ольхонском и Боханском районах. IV класс - в Мамско-Чуйском, Тайшетском, Иркутском и Эхирит-Булагатском районах. III класс - в Катангском, Ангарском, Шелеховском, Баяндаевском и Осинском районах.
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2017-08-01 09:11:04