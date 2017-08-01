Сторонники «Единой России» проверяют готовность школ к учебному году
Москва. Сибирские новости - Сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой объявил о начале мониторинга готовности школ к учебному году в рамках проекта «Мониторинг социальных конфликтов».
«С сегодняшнего дня во всех регионах страны начинается мониторинг готовности школ к учебному году. «Рейды» будут проводиться с привлечением родителей учеников, представителей ГИБДД и системы образования. Информация о выявленных недостатках будет направляться депутатам Государственной Думы, ответственным за данный округ или регион. Они же, в свою очередь, должны будут проследить, чтобы к 1 сентября все недостатки и недочеты были устранены», - сообщила 31 июля пресс-служба «Единой России» со ссылкой на П. Толстого.
Он пояснил, что при оценке готовности школ внимание будет обращаться сразу на несколько аспектов: от качества покрытия на входе на территорию школы и наличия освещения до соблюдения запрета на продажу алкоголя вблизи учебных учреждений. «У нас есть школы, к которым в межсезонье дети могут добраться только, образно говоря, вплавь. Гигантские лужи перед воротами школ стоят годами, а чиновники на местах ничего не предпринимают. То же касается сухостоя, который при любом порыве ветра может упасть на детей. К 1 сентября ничего подобного быть не должно! Мы все должны приложить усилия к тому, чтобы 1 сентября дети с удовольствием пошли в школу, а родители были спокойны за их безопасность», - подчеркнул парламентарий.
В Иркутской области мониторинг готовности школ будет проходить под контролем регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» во главе с председателем Иркутского регионального совета сторонников Татьяной Семейкиной.
«Ежегодно готовность школ к учебному году проверяют специальные межведомственные комиссии. Важен и общественный контроль в лице сторонников партии, который также проверит своевременность и качество подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Сторонники совместно с коллегами местных отделений «Единой России» проведут ряд выездных рейдов в школы Иркутской области. Итоги этих проверок будут направлены депутатам областного парламента от территорий и представителям региона в Государственной Думе», - отметила Т. Семейкина.
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2017-08-01 09:28:25