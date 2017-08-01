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Ремонт дорог до садоводств в Усолье-Сибирском перенесен на неопределенный срок

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Усолье-Сибирское. Сибирские новости - Ремонт дорог до садоводств «Бодрость», «Березка» и «Кооператор» в Усолье-Сибирском перенесли на неопределенный срок.

В этом году в городе планировалось отремонтировать дачные дороги на сумму 16,5 млн руб. Но по итогам аукциона цена контракта была снижена до 10,4 млн руб, то есть на 37%. Результаты данного аукциона аннулировали по решению Федеральной антимонопольной службы. Как уточнила руководитель контрактной службы администрации города Любовь Савина, позиция администрации Усолья-Сибирского совпадает с решением ФАС.

Аукцион объявлен повторно, идет прием заявок от потенциальных исполнителей муниципального контракта.

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2017-08-01 09:38:07




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