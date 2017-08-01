В Нижнеилимском районе учреждения образования капитально отремонтируют на 137 млн рублей

09:52 - Нижнеилимский район. Сибирские новости - По программе Иркутской области «Развитие образования» …

Иркутянин Антон Цицарев взял золото на VIII летней спартакиаде учащихся России 2017

09:42 - Иркутск. Сибирские новости - Воспитанник дворца спорта «Юность» Иркутска Антон Цицарев завоевал …

Пропавший в Тулуне трехлетний мальчик найден мертвым

09:39 - Иркутск. Сибирские новости - Пропавший в Тулуне трехлетний мальчик найден мертвым. Его тело было поднято …

Ремонт дорог до садоводств в Усолье-Сибирском перенесен на неопределенный срок

09:38 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - Ремонт дорог до садоводств «Бодрость», «Березка» …

Сторонники «Единой России» проверяют готовность школ к учебному году

09:28 - Москва. Сибирские новости - Сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии «Единая …

В Иркутской области без тушения остаются 20 лесных пожаров в труднодоступной местностисократилась на 2 тыс. га

09:11 - Иркутск. Сибирские новости - По сравнению с 30 июля в минувшие сутки количество природных пожаров на …

«Фармасинтез» на девять лет арендовал земельный участок в Усолье-Сибирском

08:57 - Усолье-Сибирское. Сибирские новости - В Усолье-Сибирском местные власти предоставили в аренду АО «Фармасинтез» …

Паромы на Ольхон в ближайшие дни будут курсировать круглосуточно

08:44 - Иркутск. Сибирские новости - В ближайшие дни в Ольхонском районе паромы должны курсировать круглосуточно. …

Жители Байкальска пожаловались Путину на бездействие региональных властей в вопросе теплоснабжения города

08:38 - Байкальск. Сибирские новости - В Байкальске 1 августа состоялся пикет против бездействия региональных …

В Мегете благоустроят Аллею любви

08:15 - Ангарск. Сибирские новости - В рамках заключенного муниципального контракта на Аллее любви в Мегете отремонтируют …