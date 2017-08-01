Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 01.08.2017, 09:54
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.06 (+60.06)
EUR 70.46 (+70.46)
10 CNY 89.26 (+89.26)
Информер праздники сегодня

Пропавший в Тулуне трехлетний мальчик найден мертвым

Фото: ГУ МЧС по ИО
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Пропавший в Тулуне трехлетний мальчик найден мертвым. Его тело было поднято со дна водоема (бывшего карьера) в черте города. Следователи установили, что на теле ребенка отсутствуют телесные повреждения. Экспертам предстоит выяснить причину смерти мальчика. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления, сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.

К поисковым мероприятиям были подключены заместитель руководителя СУ СКР по Иркутской области Михаил Федяшев, следователи-криминалисты аппарата Следственного управления, свыше 100 полицейских, спасатели МЧС и 200 волонтеров.

Напомним, в субботу 29 июля поздно вечером в отдел полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении мальчика, который находился на отдыхе вместе со своей семьей. Следователями установлено, что в субботний вечер компания из трех семей вместе с детьми отдыхала на берегу водоема в черте города. С 21:00 до 22:00 отдыхающие начали запускать фейерверки. Спустя несколько минут, обнаружили, что трехлетний сын одной из семей пропал.

По данному факту следственный отдел по Тулуну СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица).

Ссылки по теме:

2017-08-01 09:39:56




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!