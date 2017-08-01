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Иркутянин Антон Цицарев взял золото на VIII летней спартакиаде учащихся России 2017

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Иркутск. Сибирские новости - Воспитанник дворца спорта «Юность» Иркутска Антон Цицарев завоевал золотую медаль VIII летней спартакиада учащихся России 2017 в прыжках на батуте. Соревнования собрали более 100 участников из 27 регионов страны.

Золотую медаль иркутский акробат завоевал в дисциплине «двойной минитрамп» в возрастной категории 13 - 17 лет.

Также иркутянка Анастасия Кравцова заняла пятое место в прыжках на акробатической дорожке и шестое - в прыжках на двойном минитрампе.

«От Иркутской области выступали только два спортсмена. В общекомандном зачете они заняли 12 место из 27 регионов. Это очень хороший результат, поскольку в других командах было по семь и более спортсменов», - подчеркнула тренер-преподаватель дворца спорта «Юность» Полина Рогачева.

Соревнования прошли с 26 по 29 июля в Краснодаре.

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2017-08-01 09:42:05




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