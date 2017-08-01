Школьники собрали на Байкале 350 мешков мусора

12:00 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области состоялась первая совместная экологическая акция федеральной …

В Иркутской области с 2014 года в отношении должностных лиц возбуждено 66 уголовных дел по преступлениям в лесной сфере

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 2014 года в отношении должностных лиц возбуждено 66 …

Дело бывшего мэра Ольхонского МО направлено в суд

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении мэра Ольхонского …

За сутки в Иркутской области из окон выпали двое малолетних детей

11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства двух несчастных случаев, связанных …

На Ольхоне для ожидающих паромной переправы организована выездная торговля продуктами и питьевой водой

11:35 - Иркутск. Сибирские новости - По информации администрации Ольхонского районного муниципального образования, …

Из спецшколы в Иркутской области сбежала группа подростков

11:01 - Иркутск. Сибирские новости - С территории учебно-воспитательного учреждения в поселке Тельма Усольского …

В больнице Братска скончался младенец

10:41 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел Братск проводит доследственную проверку по факту смерти …

Владимир Родионов проверил работу детских лагерей в Боханском и Осинском районах

10:38 - Иркутск. Сибирские новости - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир …

Более 5 млрд рублей налогов заплатила за полгода Восточно-Сибирская железная дорога

10:34 - Иркутск. Сибирские новости - Структурные подразделения ОАО "РЖД", а также дочерних обществ …

Стоимость реконструкции «тещиного языка» на трассе "Байкал" увеличилась из-за роста цен

10:14 - Иркутск. Сибирские новости - Стоимость реконструкции участка федеральной автодороги Р-258 «Байкал» …