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Стоимость реконструкции «тещиного языка» на трассе "Байкал" увеличилась из-за роста цен

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Иркутск. Сибирские новости - Стоимость реконструкции участка федеральной автодороги Р-258 «Байкал» (47 - 55 км, Шелеховский район) увеличилась из-за роста цен. В августе 2016 года сообщалось, что стоимость строительства почти 10 км составит 1,953 млрд руб. Однако речь шла о ценах второго квартала 2014 года. Поэтому в соответствии с индексами-дефляторами, стоимость строительно-монтажных работ к настоящему времени составила 2,495 млрд руб., пояснили «Сибирским новостям» в Упрдор «Прибайкалье».

Напомним, в июле «Прибайкалье» объявило конкурс по отбору подрядчика для реконструкции участка. Средства на эти цели выделят из федерального бюджета. Из них планируемый объем выполнения работ на 2017 год составляет 48,753 млн руб. Начало выполнения работ - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30 сентября 2020 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 августа. Итоги подведут 11 августа.

На участке 47 - 55 км существующая федеральная автомобильная дорога проложена в сложной пересеченной местности, приближенной к горной. Протяженность проектируемого участка 9,7 км. Это короче существующей дороги на 2,76 км. В рамках строительства предусмотрены буровзрывные работы (общий объем - 1,78 млн куб. м), будет выполнен большой комплекс земляных работ. А для устойчивости земляного полотна проект предусматривает строительство подпорных стенок из коробчатых габионов.

«Дорожники в ходе строительства произведут устройство искусственных сооружений и новой дорожной одежды. Кроме того, произведут обустройство дороги площадками для стоянки автомобилей, а для безопасности дорожного движения запланирован комплекс работ по установке сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения и новых дорожных знаков», - сообщили агентству.

Отмечается, что реализация проекта позволит повысить категорийный уровень дороги, ликвидировать опасные ненормативные радиусы поворотов, крутые спуски и подъемы, в целом снизить аварийность. Для водителей обеспечат организованное, безопасное, удобное и комфортабельное движение с расчетными скоростями (120 км/час).

На время строительства движение транзитного транспорта будет осуществляться по существующей автомобильной дороге.

Федеральная автомобильная дорога Р-258 «Байкал» соединяет Иркутскую область с Бурятией и Дальним Востоком. Транспортный поток идет и в Китай, и в Монголию, образуя азиатский транспортный коридор. По существующей дороге федерального значения осуществляется как местный, так и транзитный грузопоток по доставке промышленных и продовольственных товаров. Дорога проходит в непосредственной близости к озеру Байкал и является популярным туристическим маршрутом.

Автодорога имеет статус аварийно-опасной из-за перепадов высот и крутых поворотов. Дорога была построена в 1945 году силами Военно-строительного управления по нормативам военного времени с большими продольными уклонами (до 13%), крайне извилиста в плане, с малыми радиусами кривых. План и продольный профиль дороги с тех времен не менялся. Ее ремонт, а тем более строительство, потребует максимального приложения усилий, как со стороны заказчика, так и подрядных организаций.

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2017-08-01 10:14:46




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