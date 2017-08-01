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Более 5 млрд рублей налогов заплатила за полгода Восточно-Сибирская железная дорога

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Иркутск. Сибирские новости - Структурные подразделения ОАО "РЖД", а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за первое полугодие перечислили в консолидированный бюджет РФ свыше 5,2 млрд руб.

В том числе уплачено более 1 млрд руб. налога на прибыль, порядка 2 млрд руб. налога на имущество, более 2 млрд руб. налога на доходы физических лиц, около 43 млн руб. прочих налогов.

По информации пресс-службы магистрали, основная часть платежей направлена в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области. В казну региона поступило около 3,7 млрд руб., что на 898 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В бюджет Республики Бурятия перечислено более 1,5 млрд руб., в бюджет Забайкальского края - более 67 млн руб., в бюджет Республики Саха (Якутия) - свыше 3,4 млн руб.

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2017-08-01 10:34:57




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