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Владимир Родионов проверил работу детских лагерей в Боханском и Осинском районах

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Иркутск. Сибирские новости - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов проверил работу детских летних оздоровительных учреждений в Боханском и Осинском районе. Вместе с заместителем мэра по социальным вопросам Боханского района Андреем Верхозиным он побывал в детском оздоровительном лагере «Чайка», расположенном в селе Александровское. В год в лагере проходят три оздоровительные смены: 80 детей в одну смену.

Министр отметил, что в рамках программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» на 2016 - 2020 годы муниципальным оздоровительным учреждениям по итогам конкурсного отбора выделяются средства для укрепления материально-технической базы. Так, в 2015 году район получил 1,1 млн руб. на капитальный ремонт столовой, в 2016 году - 2, 4 млн руб. на капремонт жилого корпуса, в 2017 - 1,3 млн руб. на текущий ремонт жилого корпуса лагеря. Итого, сообщает пресс-служба регионального правительства, за 2015 - 2017 годы за счет средств бюджета Иркутской области потрачено 4,8 млн руб.

В. Родионов осмотрел столовую и отремонтированные корпуса, оценил, что оздоровительное учреждение выполнило свои обязательства, пообщался с работниками лагеря и с отдыхающими детьми. Кроме того, глава ведомства встретился с мэром Осинского района Виктором Мантыковым. На встрече обсудили возможность поддержки детского оздоровительного лагеря «Дружба» расположенного в селе Рассвет. Ежегодно лагерь принимает 100 детей в одну смену. В год в лагере проходят до трех оздоровительных смен. В рамках программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в 2017 году из областного бюджета выделены 1,4 млн руб. на приобретение оборудования инвентаря, мебели для детского оздоровительного учреждения.

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2017-08-01 10:38:33




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