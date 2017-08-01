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В больнице Братска скончался младенец

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Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел Братск проводит доследственную проверку по факту смерти новорожденного в одной из больниц города Братска.

18 июля в больницу Братска поступил 11-дневный младенец с жалобами на отсутствие аппетита, хрипы. На следующий день ребенок скончался в реанимации. Предварительная причина смерти - сидром внезапной смерти младенца, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Семья новорожденного полная, благополучная, воспитывает еще одного малолетнего ребенка.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской (гистологической) экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как пишет Википедия, синдром внезапной детской смерти (СВДС) - внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребенка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода. Иногда СВДС называют «смертью в колыбели», поскольку ей могут не предшествовать никакие признаки, часто ребенок умирает во сне.

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2017-08-01 10:41:24




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