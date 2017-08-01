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Из спецшколы в Иркутской области сбежала группа подростков

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Иркутск. Сибирские новости - С территории учебно-воспитательного учреждения в поселке Тельма Усольского района 31 июля самовольно ушел 21 подросток.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам подростков. Для розыска воспитанников спецшколы было сформировано 25 поисковых групп. К розыску подключились коллеги из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Зимы и Усть-Кута. Полицейские проверили места возможного нахождения несовершеннолетних. Опросили родственников, друзей, знакомых.

Возраст подростков, самовольно оставивших учреждение, от 12 до 17 лет. Большинство из них до помещения в спецшколу проживали в Ангарске, Иркутске, Черемхово и Братске.

В течение нескольких часов 15 несовершеннолетних обнаружены полицейскими на территории Тельмы и города Усолье-Сибирское. Продолжается розыск еще шести воспитанников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По факту массового побега воспитанников из спецшколы поселка Тельма следственный отдел Усолья-Сибирского СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией, способной помочь в розыске воспитанников спецшколы, немедленно обращаться в дежурную часть МО МВД России «Усольский» или позвонить по телефонам: 8(39543) 6-29-66 либо 02.

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2017-08-01 11:01:56




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