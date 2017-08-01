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На Ольхоне для ожидающих паромной переправы организована выездная торговля продуктами и питьевой водой

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Иркутск. Сибирские новости - По информации администрации Ольхонского районного муниципального образования, по состоянию на 1 августа 2017 года на паромной переправе «МРС - остров Ольхон» для людей, ожидающих переправу с острова на материк, работают пять кафе. Ассортимент реализуемой в них продукции: выпечка (пироги, чебуреки), позы, пельмени, супы, чай. Вода и напитки в продаже также имеются. Предприниматели самостоятельно доставляют продукты питания и бутилированную воду в кафе на пароме. Питьевую воду подвозят в емкости из п. Хужир по мере необходимости.

Как сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров, дополнительно в целях обеспечения ожидающих очередь питьевой водой и продуктами питания службой потребительского рынка и лицензирования проработан вопрос с председателем Иркутского областного союза потребительских обществ Александром Хвастуновым об организации выездной торговли Хужирским сельским потребительским обществом. В настоящее время предприятие в месте ожидания переправы ведет торговлю напитками (газированная и негазированная питьевая вода, сок, морс, квас) и продуктами питания, не требующими специальных условий хранения (консервы, паштеты, кондитерские изделия, хлеб собственного производства).

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2017-08-01 11:35:10




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