Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 02.08.2017, 03:03
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.06 (+60.06)
EUR 70.46 (+70.46)
10 CNY 89.26 (+89.26)
Информер праздники сегодня

За сутки в Иркутской области из окон выпали двое малолетних детей

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства двух несчастных случаев, связанных с падениями детей из окон, произошедших в Братске и Нижнеудинске.

В Братске из окна шестого этажа выпал двухлетний мальчик. Сообщение о происшествии в полицию поступило со «скорой». Установлено, что около 9:00 часов утра 1 августа в подъезде дома № 19 по улице Зверева малолетний ребенок выпал из низко расположенного окна на площадку возле дверей мусоропровода. По мнению экспертов, удар смягчили стоявшие на площадке коробки. Мальчик госпитализирован в реанимацию с переломами костей таза.

В ходе предварительной проверки установлено, что мальчик находился в подъезде вместе со своей матерью и малолетней сестрой. Пока мама спустилась вынести мусор на 5 этаж, дети побежали на площадку между 6 и 7 этажами. Двухлетний мальчик выглянул в разбитое окно и, не удержав равновесие, упал вниз. Несмотря на то, семья благополучная и на учете в полиции не состоит, в виду ставшего возможным несчастного случая, в отношении матери составлен протокол об административной ответственности по статье 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Кроме того, стало известно, что опасно расположенное окно в течение нескольких дней было разбито, и дворник писала заявку на остекление. Однако управляющая организация своевременно не отреагировала, в связи с этим будет подготовлено представление для проведения проверки в местной обслуживающей коммунальной компании.

Между тем, аналогичный несчастный случай произошел сегодня в городе Нижнеудинске, где из окна третьего этажа выпала 2-х летняя девочка. Пострадавший ребенок госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция напоминает, что в силу своего возраста дети не могут реально воспринимать опасность нахождения на высоте. Поэтому взрослые обязаны сделать максимально недоступными для малышей открывающие устройства окон и балконов, установить ограждения, препятствующие свободному доступу к опасным местам в квартире и осуществлять постоянный контроль за ребенком.

Ссылки по теме:

2017-08-01 11:37:01




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!