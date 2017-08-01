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Дело бывшего мэра Ольхонского МО направлено в суд

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Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении мэра Ольхонского районного муниципального образования Сергея Копылова. Напомним, уголовное дело было возбуждено в январе прошлого года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого, выраженные в превышении должностных полномочий при предоставлении в аренду юридическим лицам и гражданину земельных участков, расположенных на территории Прибайкальского национального парка.

Следователи установили, что в период времени с 2013 по 2015 годы мэр, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, осознавая, что он не наделен полномочиями по распоряжению федеральной собственностью (землей, включенной в состав Прибайкальского национального парка, расположенной в границах Ольхонского района Иркутской области, относящейся к особо охраняемой природной территории), действуя умышленно, явно выходя за пределы представленных ему полномочий, подписал постановления о предоставлении земельных участков в аренду, заключил с юридическими лицами и гражданином договоры аренды земельных участков и по акту приема-передачи передал указанные земельные участки в пользование строительной фирме, проводящей работы по реконструкции автодороги в Ольхонском районе.

После этого, глава муниципального образования в период времени с 15 января по 25 января 2016 года разрешил руководству строительной фирмы, проводящей работы по реконструкции автодороги в Ольхонском районе, незаконно добывать грунт на территории Прибайкальского национального парка, то есть проводить работы по изменению исторически сложившегося природного ландшафта.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено заместителем прокурора Иркутской области. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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2017-08-01 11:45:37




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