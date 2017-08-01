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В Иркутской области с 2014 года в отношении должностных лиц возбуждено 66 уголовных дел по преступлениям в лесной сфере

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с 2014 года в отношении должностных лиц возбуждено 66 уголовных дел по 88 фактам преступной деятельности в лесной сфере. В суды направлены уголовные дела в отношении 40 глав городских, районных, сельских муниципальных образований, депутатов, руководителей структурных подразделений органов исполнительной власти. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил руководитель регионального Следственного управления СКР Андрей Бунёв.

«По этой категории уголовных дел Следственное управление увеличивает объемы работ. Так, наибольшее количество уголовных дел в отношении чиновников в сфере лесной деятельности - 24 - было возбуждено в 2016 году, в первом полугодии 2017 года их 10. Стараемся расследовать их максимально быстро и качественно - за последние два года прокурорами и судами они для дополнительного расследования не возвращались», - сообщил А. Бунёв.

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2017-08-01 11:54:31




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