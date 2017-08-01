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Школьники собрали на Байкале 350 мешков мусора

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области состоялась первая совместная экологическая акция федеральной целевой программы «Вода России» под эгидой минприроды РФ и всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Более 150 волонтеров вышли на экологическую уборку побережья озера Байкал.

Группы волонтеров распределились по нескольким точкам на берегу озера и собрали 350 мешков мусора. В ходе массовой уборки волонтеры, помимо бытового мусора, собрали большое количество металлолома, сетей и покрышек. Весь мусор был вывезен для последующей утилизации.

Волонтерами акции стали 120 школьников - участники экологической образовательной смены «Сердце Байкала», которая проходит в Иркутской области с 21 июля по 4 августа. К ним присоединились сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, российских заповедников и добровольцы экомарафона «360 минут».

В рамках мероприятия также состоялся круглый стол с участниками смены «Сердце Байкала», на котором школьники защищали проекты, разработанные в течение смены. Оценивали их эксперты: директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий Горшков и заместитель директора по экопросвещению и рекреации Кавказского заповедника Алексей Митрофанов.

"Для нас крайне важно, что участие в этой акции принимают именно школьники. Это то поколение, которое должно понимать, что ресурсы, в том числе, водные, исчерпаемы, и их нужно беречь. В ходе мероприятия ребята осознали, что каждая поднятая бутылка, обертка или окурок - это большой вклад в защиту окружающей среды. В партнерстве с экомарафоном «360 минут» мы надеемся не только улучшить экологическое состояние Байкала, но и привлечь максимальное внимание общественности к вопросам защиты уникального озера", - заявил начальник отдела связей с общественностью и СМИ ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Илья Разбаш.

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2017-08-01 12:00:07




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