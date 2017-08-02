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Иркутскому комбинату питания нужно новое здание

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Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Владимир Новожилов и представители ОНФ проверили, как идет подготовка к новому учебному году на комбинате питания города. На сегодня МУПом обслуживается 220 образовательных учреждений Иркутска. В ходе визита на предприятие гости осмотрели производственные цеха, пообщались с работниками предприятия и продегустировали готовую продукцию.

В первую очередь проверяющих интересовала система контроля за качеством производимой продукции: от поступления сырья до попадания готового блюда на детский стол. Директор предприятия Виктор Беляев рассказал, что на предприятии действует четырехступенчатая система контроля. Изначально вся поступающая продукция животного происхождения проходит контроль специалиста городской ветеринарной службы, затем продукцию проверяют санитарный врач предприятия и технолог производства. Продукцию, поставляемую в детское учреждение, контролирует брокеражная комиссия.

"С введением такой многоступенчатой системой контроля качества на предприятии попадание на детский стол некачественной продукции практически исключено", - заверил В. Беляев.

"За последние годы на комбинате питания произошли колоссальные изменения. Проведена работа по модернизации оборудования, значительно расширен ассортимент продукции, поменялся персонал - люди увлечены своим делом, - отметила С. Семенова. - Стоит сказать, что имеющиеся помещения предприятие используется на все сто процентов. И для его дальнейшего развития необходимо новое помещение. Мы будем обращаться к мэру города, депутатам Городской Думы и Законодательного Собрания региона для поддержки МУПа и помощи в строительстве нового здания".

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2017-08-02 11:28:37




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