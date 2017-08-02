Скандальное видео с участием судьи Иркутского облсуда не соответствует действительности

Иркутск. Сибирские новости - Председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий прокомментировал скандальное видео, героем которого оказалось должностное лицо.



Напомним, в Интернете появились кадры, на которых сотрудник ГИБДД Иркутска оформляет ДТП с участием судьи Иркутского областного суда Дмитрия Черникова, якобы находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Причем эта история произошла еще 8 октября 2016 года, и следствие по данному факту давно завершено, дело закрыто. Почему именно сейчас стало известно об этом - остается только догадываться.



По словам В. Ляхницкого видео не соответствует действительности. В частности, достоверно не установлено, было ли на самом деле ДТП. «Я хочу защитить честь порядочного судьи, который отработал не один десяток лет и имеет право на уважение, на то, чтобы его имя не было испачкано. В СМИ пишут о ДТП. А было ли оно? На пульт дежурного в 4:40 поступает сообщение о ДТП. Выезжает экипаж ДПС на ДТП, оформляли материал по ДТП, составляют схему ДТП, собирают объяснения по ДТП, а потом странным образом протокол о ДТП не составляют. В связи с этим юридических оснований говорить о том, что было дорожно-транспортное происшествие, нет», - заявил 2 августа председатель суда.



На месте случившегося составляется только протокол об отказе судьи проходить проверку на состояние опьянения. При этом, отмечает В. Ляхницкий, сотрудники ДПС не задерживали машину, которой управлял судья. «Они приехали на место преступления через час после того, как Черников перестал управлять автомобилем», - пояснил В. Ляхницкий. Причем протокол составили со слов третьего лица.



Однако самое интересное в этой истории заключается в другом. Камера видеонаблюдения, установленная на близлежащем магазине, зафиксировала, как на место подъезжают две машины (момент ДТП не зафиксирован), одна из которой принадлежит судье, вторая - неизвестному ему человеку. Оба выходят из машины, некоторое время разговаривают, и судья по непонятным для всех причинам начинает обнимать незнакомца. Далее, по словам, В. Ляхницкого, они расходятся, и через некоторое время к ним подъезжает другая машина, оттуда выходят четверо мужчин, и через 30 секунд судья лежит избитый. При этом кампания судье совершенно не знакома.



Как выяснилось, опять же по непонятным причинам некто К. Этингов, находящийся среди них, избивает судью. Затем, испугавшись уголовного наказания, по предложению одного из мужчин, К. Этингов влил в рот судьи бутылку водки и вызвал полицию под предлогом ДТП. При этом водитель первой машины, с которым обнимался судья, стоял в стороне. Все это происходило в 4:14 ночи. По словам В. Ляхницкого, Д. Черников не мог быть выпившим, поскольку перенес инфаркт и к алкоголю не прикасался.



Судью избили сильно, поскольку после происшествия ему пришлось сделать трепанацию черепа. Д. Черников не помнит ту ночь. В частности, он не может никому пояснить, куда направлялся в четыре часа ночи. Жена пострадавшего предполагает, что ее супруг мог выехать за водой, как он это обычно делал: семья живет в частном доме.



Из распространенной видеозаписи, где инспектор ДПС С. Лызуненко опрашивает потерпевшего, следует, что этот опрос происходил в 6:09. Однако никаких данных о действиях инспектора, находившегося более часа на месте избиения судьи, материалы дела не содержат. При этом, несмотря на явные следы избиения (следы крови на лице, руках, одежде), инспектор не оказал судье первую помощь и не вызвал врачей. Информация о случившемся поступила в Иркутскую станцию скорой медицинской помощи практически через четыре часа после избиения - только в восемь часов по указанию командира ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» В. Егорова.



Вопросы вызывают и другие факты, отмечает В. Ляхницкий. «Инспектор несколько раз спрашивал у судьи: «Ты выпил бутылку водки»? Откуда он мог в таком случае знать, что это именно бутылка водки, а не стакан, стопка, ром, джин?», - отметил председатель облсуда. «Если внимательно смотреть запись видеорегистрации в машине ДПС в момент опроса, то можно увидеть, что время моментально перескакивает с 6:14 на 6:19. Вырезано пять минут. Кто вырезал пять минут со служебного видеорегистратора - я не знаю», - говорит В. Ляхницкий.



Известно, что С. Лызуненко уволен из органов за утрату доверия. Кроме того, установлено, что его напарник, также приехавший на место происшествия, был знаком с одним из членов компании, избившей судью. Октябрьский районный суд приговорил К. Этингова к лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком четыре года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, судье Иркутского областного суда. При этом осужденный в суде признался в содеянном: он избил судью и влил ему в рот водку. Признали это и его друзья. Судья в свою очередь претензий к нему не имеет. От возмещения морального вреда отказался.



По словам В. Ляхницкого, случившееся не связано с профессиональной деятельностью Д. Черникова. Сам судья только сейчас приступил к работе после произошедшего: долго восстанавливался после травм. Весной он уже предпринимал попытку вернуться на работу, приступил к рассмотрению уголовного дела, однако ему стало плохо, и он вновь оказался в больнице. Не так давно Д. Черников снова вышел на работу.



Ссылки по теме:



2017-08-02 11:40:35