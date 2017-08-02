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Черемховский драмтеатр станет участником конкурсной программы фестиваля современного искусства в Магадане

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина занял призовое место во Втором региональном конкурсе театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Черемховцы представили премьерный спектакль по пьесе Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила» в постановке Заслуженной артистки РФ, режиссера Татьяны Уфимцевой.

В проекте участие приняли 16 театров из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Коллектив из Иркутской области стал третьим после Минусинского драматического театра и городского драматического театра «Поиск» из Красноярского края.

Победа принесла театру грант и возможность стать участником конкурсной программы фестиваля современного искусства «Территория. Магадан». Одно из главных событий культурной жизни Сибири и Дальнего Востока в 2017 году пройдет с 29 августа по 3 сентября в Магадане. В программе фестиваля: смотр лучших московских и региональных спектаклей, мастер-классы ведущих актеров, арт-менеджеров, продюсеров, режиссеров, хореографов, выставка и многое другое.

В 2016 году победителем Первого регионального конкурса профессиональных репертуарных театров «Полюс. Золотой Сезон» был Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова. В VI Федеральном фестивале «Театральный Олимп», который проходил в Сочи, иркутский театр получил гран-при фестиваля и стал лучшим в пяти номинациях.

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2017-08-02 11:42:45




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