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В Иркутске началось строительство школы № 19

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступили к строительству нового здания общеобразовательного учреждения № 19. Об этом на месте проведения работ сообщил начальник МКУ «УКС г. Иркутска» Илья Кручинин.

При проектировании нового здания за основу взят типовой проект школы в микрорайоне «Эволюция». По распоряжению мэра города Дмитрия Бердникова школа модульного типа на 1,125 тыс. мест в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Проведена привязка к местности, получены все разрешения, проведены экспертизы. Работы осуществляются в соответствии с графиком, согласованным с подрядчиком. Плановый срок окончания строительно-монтажных работ - 30 июля 2018 года.

"Сегодня завершены подготовительные работы: строительная площадка огорожена, подведены временные источники водоснабжения и электричества. Уже приступили к забиванию контрольных свай для подтверждения всех проектных решений. Сейчас такой период, когда строители будут приносить максимальное неудобство жителям близлежащих домов. Хотелось бы, чтобы горожане отнеслись с пониманием к происходящему", - отметил И. Кручинин.

Напомним, что из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы № 19 (ул. Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре 2016 года старое здание демонтировали. Все ученики школы обучаются в трех общеобразовательных учреждениях: школах №№ 24, 55 и 77.

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2017-08-02 11:45:14




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