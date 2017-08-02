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В Иркутской области проводятся доследственные проверки по фактам падения детей с высоты

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области проводятся доследственные проверки по фактам падения детей с высоты.

Напомним, за минувшие сутки из окон и с крыши упали четыре ребенка. Так, накануне утром в дежурную часть ОП-3 МУ МВД России «Братское» поступило сообщение от фельдшера о том, что в детскую городскую больницу доставлен 2-летний мальчик с переломом костей таза, состояние тяжелое. Напомним, мать оставила ребенка без присмотра в подъезде дома, а сама пошла выбрасывать мусор. В это время мальчик залез на подоконник и выпал из окна подъезда, расположенного на шестом этаже.

Второй случай произошел в Нижнеудинске. 24-летняя мать оставила свою дочь без присмотра. 2-летняя девочка залезла на окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. С сотрясением головного мозга ребенка доставили в районную больницу. В настоящее время состояние девочки оценивается как средней тяжести.

Кроме того, в районную больницу поселка Залари доставлен 9-летний мальчик с переломом костей таза, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, оставшись в комнате без присмотра, мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

Еще один случай связан с падением с крыши. Поздней ночью 1 августа в дежурную часть ОП МО МВД России «Киренский» поступило сообщение от фельдшера о том, что в районную больницу Катангского района доставлена 12-летняя девочка с тупой травмой живота, разрывом селезенки. Состояние девочки оценивается как тяжелое. Установлено, что вечером 31 июля бабушка оставила без присмотра свою внучку, которая гостила у нее. Самостоятельно девочка забралась на крышу надворной постройки, оступилась и упала с высоты двух метров.

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2017-08-02 11:46:51




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