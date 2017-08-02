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Чемпионат России по скайраннингу стартует в Слюдянке 19 августа

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Слюдянка. Сибирские новости - Чемпионат России по скайраннингу и марафон «БАМ скоростное восхождение на пик Черского» в восьмой раз стартуют в Слюдянке 19 августа.

Для участников восхождения будут подготовлены три дистанции: «Лайт-марафон» - 37 км, «Мини-марафон» - 19 км и «Скандинавская ходьба» - 17 км.

Победители будут определены по лучшему времени прохождения дистанции и награждены медалями, дипломами и ценными призами.

Сразиться в силе и выносливости наравне с выдающимися профессиональными спортсменами могут и любители. Мероприятия серии БАМ открыты для всех. Предварительная регистрация на сайте www.alpmarathon.ru.

В 2016 году в скоростном восхождении участвовали 183 спортсмена из разных городов: Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска, Байкальска, Черемхова, Слюдянки, а также республик Бурятия, Хакасии, Удмуртии, Красноярского и Забайкальского краев, Амурской, Кемеровской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. География участников расширяется год от года.

Старт скоростному восхождению будет дан 19 августа в 9:00.

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2017-08-02 11:48:57




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