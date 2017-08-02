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Строительство дороги в обход Усолья-Сибирского обойдется в 13 млрд рублей
12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Проектные работы по строительству дороги в обход Усолья-Сибирского полностью …
В Иркутской области почти в три раза выросло число осужденных с ВИЧ, принимающих антиретровирусную терапию
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области почти в три раза выросло число осужденных с положительным …
Экс-глава Усолья-Сибирского Евгений Кустос досрочно вышел на свободу
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Бывший глава администрации Усолья-Сибирского Евгений Кустос досрочно вышел …
Строительство федеральной автодороги «Вилюй» на участке зимника приостановлено
11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Строительство федеральной автомобильной дороги «Вилюй» на участке …
Чемпионат России по скайраннингу стартует в Слюдянке 19 августа
11:48 - Слюдянка. Сибирские новости - Чемпионат России по скайраннингу и марафон «БАМ скоростное восхождение …
В Иркутской области проводятся доследственные проверки по фактам падения детей с высоты
11:46 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области проводятся доследственные проверки по фактам падения …
В Иркутске началось строительство школы № 19
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступили к строительству нового здания общеобразовательного …
Черемховский драмтеатр станет участником конкурсной программы фестиваля современного искусства в Магадане
11:42 - Иркутск. Сибирские новости - Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина занял призовое место …
Скандальное видео с участием судьи Иркутского облсуда не соответствует действительности
11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий прокомментировал …
Иркутскому комбинату питания нужно новое здание
11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова, …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в июле 2017 года в Иркутске, и составил Топ-10 самых дорогих предложений.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
На встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Глава кабинета министров поддержал инициативу.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании во втором квартале 2017 года.
ВТБ предоставил ГК «Друза», одному из крупнейших золотодобывающих предприятий Иркутской области, финансирование на сумму 800 млн рублей. Заемные средства предназначены на инвестиционные цели, а также обеспечение текущей деятельности.