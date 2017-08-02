Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 02.08.2017, 17:03
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.06 (+60.06)
EUR 70.46 (+70.46)
10 CNY 89.26 (+89.26)
Информер праздники сегодня

Строительство федеральной автодороги «Вилюй» на участке зимника приостановлено

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Строительство федеральной автомобильной дороги «Вилюй» на участке зимника приостановлено. У государства пока нет возможности профинансировать это строительство. Необходимо построить почти 800 км и более 60 мостовых сооружений. Ориентировочная стоимость работ - более 70 млрд руб. Об этом «Сибирским новостям» сообщил депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен.

«Автомобильная дорога «Вилюй» в первую очередь необходима Иркутской области как дорога в «кладовую» полезных ископаемых, имеющихся на нашей территории. Дорога нужна как рабочая в щебеночном исполнении (переходный тип дорожной одежды), способная выдерживать большие нагрузки. Не меньше, чем нашей области, дорога нужна и для Республики Саха как кротчайшее расстояние в европейскую часть страны. Для строительства данной дороги государство может применить новые способы финансирования такие как TIF (отложенные налоговые платежи), но для этого необходимо совершенствование федерального законодательства», - отметил С. Тен.

В настоящее время Федеральное дорожное агентство финансирует приведение в нормативные состояния существующих участков автомобильной дороги «Вилюй» со стороны Иркутской области и Республики Саха.

Напомним, в Усть-Кутском и Братском районах завершился ремонт двух участков федеральной автодороги А-331 «Вилюй» общей протяженностью 15 км. Работы начались в мае текущего года и завершились с двухмесячным опережением графика.

Всего в 2017 году автодороге А-331 «Вилюй» планируется привести в нормативное состояние 91 км, из них 33 км - капитальный ремонт. Автодорога «Вилюй» находится в ведении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» с 2008 года. За последние 8 лет в общей сложности отремонтировано около 500 км этой дороги, а также 32 искусственных сооружения длиной 900 пог. м.

Ссылки по теме:

2017-08-02 11:52:47




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!