Строительство дороги в обход Усолья-Сибирского обойдется в 13 млрд рублей

12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Проектные работы по строительству дороги в обход Усолья-Сибирского полностью …

В Иркутской области почти в три раза выросло число осужденных с ВИЧ, принимающих антиретровирусную терапию

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области почти в три раза выросло число осужденных с положительным …

Экс-глава Усолья-Сибирского Евгений Кустос досрочно вышел на свободу

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Бывший глава администрации Усолья-Сибирского Евгений Кустос досрочно вышел …

Строительство федеральной автодороги «Вилюй» на участке зимника приостановлено

11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Строительство федеральной автомобильной дороги «Вилюй» на участке …

Чемпионат России по скайраннингу стартует в Слюдянке 19 августа

11:48 - Слюдянка. Сибирские новости - Чемпионат России по скайраннингу и марафон «БАМ скоростное восхождение …

В Иркутской области проводятся доследственные проверки по фактам падения детей с высоты

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области проводятся доследственные проверки по фактам падения …

В Иркутске началось строительство школы № 19

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске приступили к строительству нового здания общеобразовательного …

Черемховский драмтеатр станет участником конкурсной программы фестиваля современного искусства в Магадане

11:42 - Иркутск. Сибирские новости - Черемховский драматический театр имени В. П. Гуркина занял призовое место …

Скандальное видео с участием судьи Иркутского облсуда не соответствует действительности

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий прокомментировал …

Иркутскому комбинату питания нужно новое здание

11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова, …