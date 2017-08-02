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Экс-глава Усолья-Сибирского Евгений Кустос досрочно вышел на свободу

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Иркутск. Сибирские новости - Бывший глава администрации Усолья-Сибирского Евгений Кустос досрочно вышел на свободу. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области. «Решение было принято на основе апелляционного постановления Иркутского областного суда 1 августа», - отметил собеседник агентства. До конца срока Е. Кустосу оставался 1 год 10 месяцев и 13 дней.

Напомним, в октябре 2012 года бывший глава администрации Усолья-Сибирского приговором Иркутского областного суда был осужден на 10 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и приговорен к штрафу в размере 50 тыс. руб. Е. Кустос был признан виновным в организации покушения на убийство, превышении должностных полномочий, а также в незаконном приобретении, перевозке и хранении боеприпасов.

Следствием и судом установлено, что в 2002 году Е. Кустос выступил заказчиком покушения на убийство генерального директора Усольского предприятия ОАО «Молоко» Игоря Востренкова, который являлся основным соперникам подсудимого на выборах главы Усолья-Сибирского. Кроме того, в 2010 году Е. Кустос, являясь главой администрации Усолья-Сибирского, превысил свои должностные полномочия, дав незаконное распоряжение В. Долганову об отключении электроэнергии на местной свиноферме, поскольку у Е. Кустоса возникли личные неприязненные отношения к ее генеральному директору. В результате был приостановлен производственный процесс, погибло большое количество свиней. Для восстановления деятельности свинофермы потребовалось привлечь дополнительные ресурсы в сумме около 800 тыс. руб.

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2017-08-02 11:56:02




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