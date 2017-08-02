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В Иркутской области почти в три раза выросло число осужденных с ВИЧ, принимающих антиретровирусную терапию

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области почти в три раза выросло число осужденных с положительным ВИЧ-статусом, принимающих антиретровирусную терапию. На 1 июля в исправительных учреждениях и следственных изоляторах содержались 2,133 тыс. ВИЧ-инфицированных, среди которых 433 - женщины и 1,7 тыс. - мужчины.

Благодаря просветительской работе медперсонала и оптимизации мероприятий по диспансеризации, численность осужденных, принимающих антиретровирусную терапию, в настоящее время составляет 807 человек. В аналогичном периоде прошлого года из 2,177 тыс. осужденных, имеющих ВИЧ-положительный статус, АРВТ принимали только 291.

«Несмотря на то, что наши учреждения полностью обеспечены препаратами АРВТ, многие осужденные по-прежнему отказываются от прохождения терапии, руководствуясь слухами и домыслами, распространяемыми в обществе так называемыми ВИЧ-диссидентами. Поэтому просветительские мероприятия с ВИЧ-инфицированными осужденными с целью убедить их в необходимости антиретровирусной терапии для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни будут продолжаться и в текущем полугодии», - сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН со ссылкой на начальника МСЧ-38 ФСИН России Андрея Лемешевского.

Главный врач ведомства также сообщил о росте числа осужденных, осмотренных врачами выездных бригад. Для профилактических осмотров у «узких» специалистов, а также отбора лиц на плановое стационарное лечение за прошедшие шесть месяцев проведено 100 выездов бригад врачей-специалистов во все пенитенциарные учреждения области.

В течение полугодия осмотрены 4,373 тыс. осужденных. Это на 1,829 тыс. человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В составе выездных бригад с осужденными работают терапевт, кардиолог, невролог, ревматолог, травматолог, хирург, психиатр, ЛОР-врач, инфекционист и дерматовенеролог.

С начала текущего года выездными бригадами также стали проводится инструментальные обследования при помощи переносных аппаратов УЗИ и ФГДС. За полгода методом ультразвукового сканирования проведено 130 исследований, ФГДС прошли 44 осужденных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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2017-08-02 11:59:00




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