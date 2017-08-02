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Строительство дороги в обход Усолья-Сибирского обойдется в 13 млрд рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Проектные работы по строительству дороги в обход Усолья-Сибирского полностью закончены, получено положительное заключение государственной экспертизы. Протяженность участка - 43 км. Стоимость объекта составляет порядка 13 млрд руб. Об этом «Сибирским новостям» сообщил депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен.

«Реализация данного проекта позволит жителям города значительно снизить загрязнения воздуха выхлопными газами и избавится от автомобильных пробок в часы пик. Что обязательно скажется и на безопасности дорожного движения», - отметил депутат.

Для жителей области строительство позволит сократить время в пути на полчаса, поскольку новый участок будет идти в продолжение обхода Ангарска в обход не только Усолья-Сибирского, но и поселка Тельма. Это будет современная дорога первой технической категории с двумя полосами в каждом направлении, разделительной полосой, пешеходными переходами в разных уровнях и транспортными развязками различных схем исполнения как в одном уровне, так и в разных. «Учитывая, что строительство новых объектов на федеральных дорогах в последние годы практически прекратилось, я приложу максимум усилий для начала строительства данного участка в 2019 году», - подчеркнул С. Тен.

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2017-08-02 12:04:39




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