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На банкет в честь 80-летия Иркутской области потратят 1,8 млн рублей

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Москва. Сибирские новости - Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило аукцион на оказание услуг по организации питания на торжественном приеме губернатора в честь 80-летия региона. Из областного бюджета на эти цели выделят 1,8 млн руб. Итоги аукциона подведут 10 августа.

Предполагается, что на торжественном приеме будут присутствовать не менее 1 тыс. человек. В меню 7,55 тыс. холодных закусок (канапе с омулем, канапе с лососем и сыром моцарелла, мини-шницели из курицы в мармитах, хрустящие тосты с куриным филе и др.) и 2,6 тыс. десертов (мини-пирожное миндальное, трюфель в миндале, фруктовое ассорти и пр.). Также гостей ждут напитки: сок в ассортименте, водка, чай, кофе, коньяк (выдержка не менее семи лет), игристое вино сладкое, полусладкое и др.

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2017-08-03 10:18:25




Комментарии

иванов
Как же вы себя любите,люди живут на минимальную з/плату 7,5тыс.руб,а вы свое пузо на миллионы набиваете.Где справедливость?
пенсионер
А нельзя ли пригласить нищих и обездоленных на ваш банкет покушать, а вам надо правители областные жить бы поскромнее, то какие доходы получают ваши жёны с вашей помощью власти так вам совсем не надо получать зарплату, а то вы везде в доле и в нефти и в газе, а с экранов корчите умные и честные рожи, заботливые о народе. Далеки вы от этого и губернатор и Битаров и все зажравшиеся остальные.



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