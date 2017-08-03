На банкет в честь 80-летия Иркутской области потратят 1,8 млн рублей

Москва. Сибирские новости - Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило аукцион на оказание услуг по организации питания на торжественном приеме губернатора в честь 80-летия региона. Из областного бюджета на эти цели выделят 1,8 млн руб. Итоги аукциона подведут 10 августа.



Предполагается, что на торжественном приеме будут присутствовать не менее 1 тыс. человек. В меню 7,55 тыс. холодных закусок (канапе с омулем, канапе с лососем и сыром моцарелла, мини-шницели из курицы в мармитах, хрустящие тосты с куриным филе и др.) и 2,6 тыс. десертов (мини-пирожное миндальное, трюфель в миндале, фруктовое ассорти и пр.). Также гостей ждут напитки: сок в ассортименте, водка, чай, кофе, коньяк (выдержка не менее семи лет), игристое вино сладкое, полусладкое и др.



Ссылки по теме:



2017-08-03 10:18:25