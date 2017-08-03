Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 03.08.2017, 21:48
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 60.58 (+0.74)
EUR 71.69 (+0.96)
10 CNY 90.10 (+1.03)
Информер праздники сегодня

В Усолье-Сибирском начата доследственная проверка по факту пожара, унесшего жизни двоих человек

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по г. Усолье-Сибирское регионального СУ СКР начал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), по факту пожара в поселке Биликтуй (20 км от районного центра).

Накануне ранним утром в дежурную часть полиции поступило сообщение от диспетчера «01» о том, что в жилом деревянном доме по ул. Интернациональная поселка Биликтуй Усольского района произошел пожар.

В результате пожара жилой дом (в плане 7х10 м) полностью уничтожен огнем. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тела двух человек (женщины, 1958 г.р., и мужчины, 1954 г.р.). Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти.

По предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ссылки по теме:

2017-08-03 10:39:08




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!