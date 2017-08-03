В Иркутской области трех судей поймали на мошеннической схеме возврата водительских прав

12:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области трех судей уличили в участии в мошеннической схеме по …

В Иркутской области в первом полугодии в бюджеты всех уровней мобилизовано 156 млрд рублей налогов

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально …

15-летний подросток подозревается в покушении на убийство 8-летней девочки

11:36 - Иркутск. Сибирские новости - В городе Зима Иркутской области задержан подозреваемый в покушении на убийство …

Жителям Бубновки с 4 августа вновь начнут выдавать жилищные сертификаты

11:31 - Иркутск. Сибирские новости - Жители поселка Бубновка (Киренский район) с завтрашнего дня вновь начнут …

Дмитрий Бердников проверил ход работ по реализации программы «Городская среда»

11:22 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил, как идут работы в рамках приоритетной …

Вихоревские «Тепловые сети» оштрафовали на 800 тыс. рублей за безлицензионное пользование недрами

11:14 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках поручения прокуратуры Братского района Управление Росприроднадзора …

Гранты президента РФ в Иркутской области получат 23 некоммерческие организации

11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Победителями конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие …

Игорное заведение закрыли в Октябрьском районе Иркутска

10:42 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках проведения доследственной проверки следователи следственного отдела …

В Усолье-Сибирском начата доследственная проверка по факту пожара, унесшего жизни двоих человек

10:39 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по г. Усолье-Сибирское регионального СУ СКР начал доследственную …

На банкет в честь 80-летия Иркутской области потратят 1,8 млн рублей

10:18 - Москва. Сибирские новости - Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской …