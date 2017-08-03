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В Иркутской области трех судей поймали на мошеннической схеме возврата водительских прав
12:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области трех судей уличили в участии в мошеннической схеме по …
В Иркутской области в первом полугодии в бюджеты всех уровней мобилизовано 156 млрд рублей налогов
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально …
15-летний подросток подозревается в покушении на убийство 8-летней девочки
11:36 - Иркутск. Сибирские новости - В городе Зима Иркутской области задержан подозреваемый в покушении на убийство …
Жителям Бубновки с 4 августа вновь начнут выдавать жилищные сертификаты
11:31 - Иркутск. Сибирские новости - Жители поселка Бубновка (Киренский район) с завтрашнего дня вновь начнут …
Дмитрий Бердников проверил ход работ по реализации программы «Городская среда»
11:22 - Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил, как идут работы в рамках приоритетной …
Вихоревские «Тепловые сети» оштрафовали на 800 тыс. рублей за безлицензионное пользование недрами
11:14 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках поручения прокуратуры Братского района Управление Росприроднадзора …
Гранты президента РФ в Иркутской области получат 23 некоммерческие организации
11:07 - Иркутск. Сибирские новости - Победителями конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие …
Игорное заведение закрыли в Октябрьском районе Иркутска
10:42 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках проведения доследственной проверки следователи следственного отдела …
В Усолье-Сибирском начата доследственная проверка по факту пожара, унесшего жизни двоих человек
10:39 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по г. Усолье-Сибирское регионального СУ СКР начал доследственную …
На банкет в честь 80-летия Иркутской области потратят 1,8 млн рублей
10:18 - Москва. Сибирские новости - Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы, в центральных, северо-западных районах без осадков, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал рынок труда с начала года в Сибири, чтобы узнать, в каких отраслях специалисты могут рассчитывать на сравнительно больший доход, и какими интересными условиями работодатели готовы привлекать соискателей.
Актуально
Юбилей автомобиля Нива, выпускающегося сегодня под брендом LADA 4X4, отпраздновали в Иркутске 15 июля. Внедорожник Нива отметил свое 40-летие!
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Пресс-релиз
Работники АО «Ангарскцемент» приняли участие в соревнованиях по летней рыбалке. Турнир, состоявшийся 29 июля на заливе Большой Калей, стал последним в программе VI общезаводской спартакиады.
Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ получил сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO/TS 16949:2009. Документ подтверждает выход предприятия на мировой рынок с продукцией для автомобильной промышленности.
Кредитный портфель корпоративных клиентов ВТБ в Иркутске по состоянию на 1 июля 2017 года достиг 14,53 млрд рублей, увеличившись на 32% с начала текущего года и на 68% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года.