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Игорное заведение закрыли в Октябрьском районе Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках проведения доследственной проверки следователи следственного отдела по Октябрьскому району СУ СКР совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД пресекли деятельность игорного заведения «Магнат», расположенного в помещении по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 201 А.

В этом помещении были обнаружены и изъяты 16 единиц игрового оборудования, с помощью которых, проводились азартные игры, 17 системных блоков, купюросчетная машинка, видео-регистратор, денежные средства в сумме 11 тыс. руб. Также в помещении были обнаружены лица из числа посетителей и персонала заведения.

Оборудование помещено на склад временного хранения. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление личности организатора салона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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2017-08-03 10:42:43




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