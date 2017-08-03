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Гранты президента РФ в Иркутской области получат 23 некоммерческие организации

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Иркутск. Сибирские новости - Победителями конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества стали 23 некоммерческие организации Иркутской области. Сегодня победители конкурса на базе благотворительного фонда "Оберег" презентовали свои проекты.

В перечень победителей конкурса вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов. Общая же сумма грантов, выделяемых по итогам первого конкурса, составляет 2,25 млрд руб.

В целом от Иркутской области подавали заявки 101 общественная организация.

Распределением грантов впервые занимается единый Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества и координационный комитет. Прием заявок во второй конкурс продлится с 16 августа по 29 сентября 2017 года.

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2017-08-03 11:07:21




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