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Вихоревские «Тепловые сети» оштрафовали на 800 тыс. рублей за безлицензионное пользование недрами

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках поручения прокуратуры Братского района Управление Росприроднадзора по Иркутской области рассмотрело материалы проверки исполнения ООО «Тепловые сети» природоохранного законодательства при эксплуатации объектов водоснабжения в г. Вихоревка Братского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках проверки выявлено безлицензионное пользование недрами (подземной водой) из трех артезианских скважин, находящихся в городе Вихоревка Братского района.

По результатам проверки в отношении ООО «Тепловые сети» возбуждено и рассмотрено административное дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб.

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2017-08-03 11:14:19




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