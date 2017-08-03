Дмитрий Бердников проверил ход работ по реализации программы «Городская среда»
Иркутск. Сибирские новости - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил, как идут работы в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска в 2017 году». Ее реализация находится на особом контроле администрации. Сегодня глава города побывал на самом крупном объекте микрорайона Синюшина гора.
Благоустройство особо охраняемой территории «Синюшина гора» предполагается в границах от улицы Маршала Конева до смотровой площадки к реке Иркут. В рамках проекта будет обустроена кольцевая пешеходная тропа шириной 2 метра с учетом требований для передвижения маломобильных жителей, организованы спортивная площадка с тренажерами для занятий воркаутом и площадка для детского отдыха с игровым комплексом, размещены парковые скамьи вдоль прогулочной аллеи. Территорию огородят от въезда машин. В следующем году благоустройство планируется продолжить: будет установлено освещение и обустроены дополнительные площадки.
"Мы ждали этот проект с 2010 года, - рассказала заместитель председателя ТОС «Синюшина гора» Татьяна Давыдова. - У нас очень много детей, пожилых людей, спортсменов, которые нуждаются в такой зоне отдыха. Кроме того, реализация этого проекта поможет сохранить нашу уникальную рощу".
Также глава города побывал на работах по благоустройству двора дома по бульвару Рябикова, 22А и пообщался с жителями этой территории. Сейчас здесь ведутся работы по ремонту внутриквартального проезда и обустройству парковки. Также во дворе установят игровую спортивную площадку и площадку с уличными тренажерами, оборудуют ливневую канализацию. Проект благоустройства двора разрабатывался при активном участии жителей дома: все их пожелания были учтены. Сейчас самые активные из них контролируют его реализацию.
Кроме того, в микрорайоне идет обустройство пешеходной дорожки от ЖК «Вариант» до торгового центра Ручей. Работы там проводятся также в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска в 2017 году». Напомним, что в этом году планируется благоустроить 13 общественных пространств и более 200 дворов.
Ссылки по теме:
- В Иркутске пересмотрят требования к размещению наружной рекламы
- Активные работы по формированию комфортной городской среды идут в девяти городах Иркутской области
- Активисты ОНФ положительно оценили работы по благоустройству Ангарска
- В регионах России измерят «индекс лавочки»
2017-08-03 11:22:37