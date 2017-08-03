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Жителям Бубновки с 4 августа вновь начнут выдавать жилищные сертификаты

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Жители поселка Бубновка (Киренский район) с завтрашнего дня вновь начнут получать жилищные сертификаты в связи с ликвидацией поселка. Об этом 3 августа журналистам сообщил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов. Он напомнил, что решение о ликвидации населенного пункта принято в министерстве экономического развития РФ. Из резервного фонда правительства России выделен первый транш в 95 млн руб. для на переселения Бубновки. Кроме того, выделены иные межбюджетные трансферты на социальную поддержку граждан, чье жилье утрачено в результате пожаров весной текущего года. Средства предусмотрены и на Саянск, где жилье пострадало частично.

Напомним, 12 июля получили первые сертификаты 32 семьи (67 человек) из Бубновки. Из областного бюджета на эти цели было выделено 52 млн руб. «Работа по населенным пунктам Тайшетского и Чунского районов также начнется с 4 августа. С жителями пострадавших населенных пунктов будет работать соцзащита, чтобы уточнить пакет документов, и также будут оформляться свидетельства. На сегодня мы имеем объем средств, необходимых для того, чтобы задачу, которая была поставлена президентом по ликвидации последствий пожаров, решить до 31 сентября», - заявил Р. Болотов.

Он также добавил, что минстрой уже подготовил перечень жилья из 450 объектов. Социальная норма на одиноко проживающего человека составила 33 кв. м, для двоих - 42 кв. м, свыше трех просиживающих - по 18 кв. м. на каждого. Жилищный сертификат можно реализовать на всей территории региона. При этом, по словам зампреда, около 37 семей все еще не подтвердили свое право на жилье. Этот вопрос решается в судебном порядке.

Также Р. Болотов сообщил, что завтра в Улан-Удэ состоится совещание под руководством президента России Владимира Путина, где губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступит с докладом и расскажет главе государства о ходе ликвидации последствий пожаров в населенных пунктах.

Напомним, всего на переселение Бубновки необходимо 430,1 млн руб.: 344,1 млн руб. - федеральный бюджет, 86 млн руб. - областной. По поручению главы региона выделено 28,7 млн руб. на выплаты жителям четырех муниципалитетов, которые потеряли жилье. Сертификаты получили шесть семей (16 человек) погорельцев из села Вершина Аларского района, семь семей (10 человек) из Заларинского района, три семьи (пять человек) из Большерастягаевского участка Зиминского района и три семьи (четыре человека) из Черемхово.

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2017-08-03 11:31:48




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