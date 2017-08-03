15-летний подросток подозревается в покушении на убийство 8-летней девочки
Иркутск. Сибирские новости - В городе Зима Иркутской области задержан подозреваемый в покушении на убийство 8-летнего ребенка. Особо тяжкое преступление было раскрыто менее чем за сутки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
2 августа в вечернее время в полицию поступило сообщение от фельдшера Зиминской городской больницы о доставлении девочки с проникающими ножевыми ранениями, которые нанес ей неизвестный мужчина на пустыре в районе улицы Борцов Революции.
По данному факту СУ СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство малолетнего лица).
Раскрытие преступления было взято на особый контроль Главным управлением МВД по региону и Следственным управлением следственного комитета. В связи с этим в ночное время из Иркутска в Зиминский район были откомандированы наиболее опытные оперативные сотрудники, а также следователи.
К поискам преступника был подключен весь личный состав межмуниципального отдела МВД России «Зиминский». Полицейские опрашивали взрослых и подростков, проживающих недалеко от места преступления, а также в прилегающих жилых массивах. Детально изучались все без исключения камеры видеонаблюдения, размещенные в радиусе нескольких километров. Инспекторы ГИБДД вели работу с водителями транспортных средств, на которых установлены видео регистраторы. Уже к утру сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника и доставили его в ОВД.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, им оказался 15-летний учащийся девятого класса той же школы, в которой обучается потерпевшая. Напомним, что в соответствии с уголовным законодательством за совершение указанного преступления ответственность наступает с 14-летнего возраста.
Известно, что девочка учится во втором классе в одной из местных школ, воспитывается в полной благополучной семье. В настоящее время несовершеннолетняя находится в стабильно тяжелом состоянии. Врачи готовят ее к транспортировке в одно из медицинских учреждений Иркутска.
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2017-08-03 11:36:53