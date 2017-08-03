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В Иркутской области в первом полугодии в бюджеты всех уровней мобилизовано 156 млрд рублей налогов
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Иркутск. Сибирские новости - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за первое полугодие 2017 года мобилизовано более 156 млрд руб. налогов и сборов, что на 48 млрд руб. или почти на 44% выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года.
Налоговые органы обеспечивают положительные темпы поступлений в бюджеты всех уровней. Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 88 млрд руб. или 56,3%, в консолидированный бюджет Иркутской области - 62 млрд руб. или 39,8%, в том числе в доходы местных бюджетов - 10 млрд. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты 6 млрд руб. или 3,9%.
Основной объем доходов консолидированного бюджета РФ (82 млрд руб. или более 52%) формируют предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых, в том числе 79 млрд руб. перечислено нефтедобывающими компаниями. На обрабатывающие производства приходится 14% платежей (или 22 млрд руб.), из которых половину поступлений обеспечили предприятия, производящие нефтепродукты. От налогоплательщиков с видом деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии» в бюджет мобилизовано более 10 млрд (более 6%), «Транспортировка и хранение» - свыше 9 млрд (6%), «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств» - 8 млрд (5%).
Кроме того, с 1 января 2017 года на налоговые органы возложены полномочия по администрированию страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды. В первом полугодии 2017 года мобилизовано более 42 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 4,5% выше уровня аналогичного периода 2016 года. В том числе в Пенсионный фонд РФ поступило почти 34 млрд руб., в Фонд обязательного медицинского страхования - около 8 млрд руб., в Фонд социального страхования - более 1 млрд.
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2017-08-03 11:56:34
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